Sanremo 2021, Beatrice Venezi: "Voglio essere chiamata direttore d'orchestra, non direttrice" (Di venerdì 5 marzo 2021) Amadeus "mette le mani avanti" e, presentando una delle ospiti della serata, Beatrice Venezi, afferma: "Evitiamo polemiche che qui non si sa mai. Quando ci siamo incontrati a Sanremo Giovani lei mi ha chiesto di essere chiamata 'direttore'". E Venezi conferma: "Sì assolutamente, per me contano altre cose: la preparazione, il modo in cui si fanno le cose… La mia professione ha un nome che è 'direttore d'orchestra '". Amadeus ribatte: "Che sia direttore o direttrice oltre a essere brava è anche bellissima". "Pane" per i social, e gli utenti si dividono. "Beatrice Venezi non annienta il politically correct, dice che il titolo è autorevole solo se al ...

