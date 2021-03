Sanremo 2021: Achille Lauro, che «se ne frega» con Boss Doms e Fiorello (Di sabato 6 marzo 2021) Il vestito bianco sfrangiato, la bandiera dell’Italia stretta nella mano destra e un bacio appassionato allo sposo che si tira su il velo scomponendo, ancora una volta, le connotazioni di genere. Nel suo quarto quadro, Achille Lauro ritrova non solo il suo fido Boss Doms, che bacia a stampo così come l’anno scorso, ma anche Me ne frego, la canzone che ha segnato la sua consacrazione definitiva sul palco di Sanremo nel 2020. Leggi su vanityfair (Di sabato 6 marzo 2021) Il vestito bianco sfrangiato, la bandiera dell’Italia stretta nella mano destra e un bacio appassionato allo sposo che si tira su il velo scomponendo, ancora una volta, le connotazioni di genere. Nel suo quarto quadro, Achille Lauro ritrova non solo il suo fido Boss Doms, che bacia a stampo così come l’anno scorso, ma anche Me ne frego, la canzone che ha segnato la sua consacrazione definitiva sul palco di Sanremo nel 2020.

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Niklaus_R : DAI RAGAZZI MA DI COSA STIAMO PARLANDO?! IMMENSA @noemiofficial ?? #festivaldisanremo #sanremo2021 #sanremo71 Fe… - Jbe90 : RT @MusicaetvI: Congratulazioni @GaudianoMusica! #sanremo2021 #festivaldisanremo #sanremo #Gaudiano -