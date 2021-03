Regioni | mappa colori | Campania in zona rossa | Friuli e Veneto in arancione In bilico Lombardia ed Emilia

cronaca_news : Colori regioni: Friuli Venezia Giulia e Veneto arancioni, Campania rossa. Ecco la nuova mappa dell’Italia… - agenzia_nova : #COVID19 Atteso per oggi il report dell'Istituto Superiore di Sanità che stabilirà la nuova mappa a colori delle… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il monitoraggio settimanale decretera' oggi la nuova mappa: quattro regioni verso l'arancione, due rischiano… - mgulivo7 : RT @repubblica: ?? Coronavirus, il monitoraggio settimanale decretera' oggi la nuova mappa: quattro regioni verso l'arancione, due rischiano… - repubblica : ?? Coronavirus, il monitoraggio settimanale decretera' oggi la nuova mappa: quattro regioni verso l'arancione, due r… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni mappa

Cambia ladei colori delleitaliane: in base alle anticipazioni è quasi certo il passaggio in zona rossa della Campania mentre Friuli e Veneto passerebbero dalla zona gialla a quella arancione. Q ...Cambia ladei colori delleitaliane: in base alle anticipazioni è quasi certo il passaggio in zona rossa della Campania mentre Friuli e Veneto passerebbero dalla zona gialla a quella arancione. Q ...Sanremo, Ibra racconta il suo viaggio per arrivare all'Ariston: «Sembrava di essere in un film». Non è ancora ufficiale ma il governatore Zaia ha anticipato che il Veneto torna in arancione. Le nuove ...Temperature in calo, anche sensibile nel weekend. TORNA IL FREDDO SU PARTE DELLA PENISOLA: dopo l'assaggio di Primavera degli ultimi giorni le temperature sono destinate a scender ...