Prudenza su Draghi che cancella bollo auto con il nuovo decreto

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Serve moltain queste ore, a proposito delle voci che vedrebbero Marionelle vesti di chiil. L’argomento lo abbiamo trattato già in autunno, con un approfondimento che in quel caso andava ovviamente contestualizzato al governo Conte. Ora la questione pace fiscale è tornata attuale, con alcune voci da esaminare con grande attenzione oggi 5 marzo. Anche perché, come si può facilmente immaginare, ci sono non poche polemiche sui social tra favorevoli e contrari.con il: cosa sappiamo Il presupposto fondamentale dal quale partire stamane è che la notizia sia tutt’altro che ufficiale. Nonostante in rete ci sia una successione ...