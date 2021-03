Pd: Marcucci, 'da Zingaretti non una mossa del cavallo, Assemblea troverà soluzioni' (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "Zingaretti ha fatto delle valutazioni personali, non è una mossa del cavallo, perché le dimissioni una volta presentate sono irrevocabili. Prendiamo atto delle sue dimissioni quindi, l'Assemblea nazionale dovrà trovare soluzioni per il nostro futuro”. Lo ha detto il capogruppo Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci all'edizione delle 19 sul Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar (Adnkronos) - "ha fatto delle valutazioni personali, non è unadel, perché le dimissioni una volta presentate sono irrevocabili. Prendiamo atto delle sue dimissioni quindi, l'nazionale dovrà trovareper il nostro futuro”. Lo ha detto il capogruppo Pd a palazzo Madama Andreaall'edizione delle 19 sul Tg4.

TV7Benevento : Pd: Marcucci, 'da Zingaretti non una mossa del cavallo, Assemblea troverà soluzioni'... - Majden3 : RT @salvini_giacomo: Faccio solo dei nomi: Lorenzo Guerini, Andrea Marcucci, Luca Lotti, Graziano Delrio. Ecco, se pensate che questi non c… - Bohriz : @Baldor28714391 @mariotoscana196 'A nome mio personale e di tutto il gruppo Pd del Senato esprimo grande solidariet… - buonweekend : RT @salvini_giacomo: Faccio solo dei nomi: Lorenzo Guerini, Andrea Marcucci, Luca Lotti, Graziano Delrio. Ecco, se pensate che questi non c… - Giusepp92718710 : Guerini Lotti Bonafe' Marcucci Malpezzi Fiano Ascani Del Rio Orfini.I cavalli diTroia renziani nel PD.Col sedere at… -