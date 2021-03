Papa Francesco a Baghdad: prima volta storica in Iraq per un pontefice (Di venerdì 5 marzo 2021) . Ecco tutti i dettagli del viaggio Franco Origlia/Getty ImagesPapa Francesco è partito questa mattina alle ore 7.45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma con destinazione Baghdad. Durante i quattro giorni di soggiorno in Iraq, il pontefice pronuncerà sette discorsi. Si sposterà tra Baghdad, Najaf, Nassiriya, Ur, Mosul, Erbil, Qaraqosh, incontrerà i fedeli cattolici e le autorità politiche di un paese martoriato dalla guerra e lacerato da conflitti. Avrà un confrotno con il leader spirituale degli sciiti iracheni al-Sistani, proverà la grande emozione di trovarsi ai piedi della piramide a gradoni di Ur, nel luogo simbolo da cui la tradizione fa partire Abramo diretto verso la Terra Promessa. ll suo rientro in Italia è programmato per il giorno 8 marzo all’aeroporto di Ciampino. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 marzo 2021) . Ecco tutti i dettagli del viaggio Franco Origlia/Getty Imagesè partito questa mattina alle ore 7.45 dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma con destinazione. Durante i quattro giorni di soggiorno in, ilpronuncerà sette discorsi. Si sposterà tra, Najaf, Nassiriya, Ur, Mosul, Erbil, Qaraqosh, incontrerà i fedeli cattolici e le autorità politiche di un paese martoriato dalla guerra e lacerato da conflitti. Avrà un confrotno con il leader spirituale degli sciiti iracheni al-Sistani, proverà la grande emozione di trovarsi ai piedi della piramide a gradoni di Ur, nel luogo simbolo da cui la tradizione fa partire Abramo diretto verso la Terra Promessa. ll suo rientro in Italia è programmato per il giorno 8 marzo all’aeroporto di Ciampino. ...

vaticannews_it : #PapaInIraq E' iniziato il 33° viaggio apostolico nel Paese del Golfo: Francesco ha lasciato l'aeroporto internazio… - Avvenire_Nei : Il - vaticannews_it : #4marzo #PapaInIraq In un videomessaggio #PapaFrancesco invita tutti gli iracheni “a rafforzare la fraternità, per… - ElPipo93328522 : RT @donTonio66: L'aereo con Papa Francesco è in volo verso l'Iraq. Un viaggio impegnativo, che rimarrà nella storia. Non manchi la preghier… - annaritadefeo : RT @francescoassisi: Appuntamento venerdì 5 marzo alle 16.05 su @RaiTre e sabato 6 alle 8.50 su @RaiGulp -