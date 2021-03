Nuove regole in Lombardia | parchi aperti | vietate le visite a parenti e amici | Quanto dureranno le chiusure?

Avvenire_Nei : Nuove regole sui metalli. La guerra si combatte anche così. - angeloinitaly : RT @DiMarzio: Nuove regole da @TheIFAB: come cambia il fallo di mano - DiMarzio : Nuove regole da @TheIFAB: come cambia il fallo di mano - raffaelladaros : RT @CorriereAlpi: Cambiano le regole alla luce dell'impennata di contagi. Per uscire dalla quarantena sarà necessario avere un tampone mole… - campobassolive : #Campobasso, da domani nuove regole imposte dall’ultimo Dpcm. Il sindaco: “Ancora maggiore sia la responsabilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole

QUOTIDIANO.NET

Entrano in vigoree misure più restrittive... Read More Ambiente 'Engie planet Ambassador', 10 atleti uniti per pesare meno su pianeta 5 Marzo 2021 Dallo sciatore Christof Innerhofer ad ...Entrano in vigoree misure più restrittive... Read More Ambiente 'Engie planet Ambassador', 10 atleti uniti per pesare meno su pianeta 5 Marzo 2021 Dallo sciatore Christof Innerhofer ad ...L’IFAB nel corso della 135a Assemblea Generale Annuale (AGM) che si è tenuta oggi in videoconferenza, ha fatto alcuni chiarimenti circa le ...La mancata disputa di Lazio-Torino ha rischiato di alzare un enorme polverone dopo la mancata disputa del match. Come se non bastasse il discusso caso di Juventus-Napoli dei mesi scorsi la Serie A si ...