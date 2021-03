MasterChef Italia ha incoronato il vincitore della decima edizione: è Francesco Aquila (Di venerdì 5 marzo 2021) MasterChef Italia ha incoronato il suo trionfatore: è Francesco Aquila, vincitore della decima edizione del cooking show di Sky. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia - Romagna, a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021)hail suo trionfatore: èdel cooking show di Sky. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese e residente in Emilia - Romagna, a ...

MasterChef_it : Non stiamo piangendo, ci è solo entrato uno Zio Bricco impestato nell'occhio ???????????? Aquila è il vincitore di Maste… - itschiaraslife : RT @MasterChef_it: Non stiamo piangendo, ci è solo entrato uno Zio Bricco impestato nell'occhio ???????????? Aquila è il vincitore di MasterChef… - ginee28 : RT @SkyTG24: MasterChef Italia vola: un milione e 40mila spettatori per la finale - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: MasterChef Italia ha incoronato il vincitore della decima edizione: è Francesco Aquila #masterchef - BEST_GASTRONOMY : RT @MasterChef_it: Non stiamo piangendo, ci è solo entrato uno Zio Bricco impestato nell'occhio ???????????? Aquila è il vincitore di MasterChef… -