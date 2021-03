Manon Aubry | «La Commissione si è piegata alle aziende farmaceutiche»

(Di sabato 6 marzo 2021) Penuria di vaccini, paesi che si sganciano dscelte comuni per trovare vie nazionali, polemiche, la Ue naviga ancora in acque agitate nella risposta alla crisi del Covid, mentre fuori dal blocco alcuni paesi cominciano a vedere la fine del tunnel. Di chi sono le responsabilità per questa situazione? L’eurodeputata, della France Insoumise, un passato nell’ong Oxfam, co-presidente del gruppo Gue, punta il dito contro laUe e la logica di mercato che ha guidato tutte le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Incontro con:, Marc Botenga (Deputati The Left), Maurizio Acerbo (Segretario Nazionale Prc - SE), Vittorio Agnoletto (Portavoce ICE "Right to Cure" Italia). Coordina Rosa Rinaldi (Responsabile Sanità ...Tanto che proprio nelle scorse ore è diventato virale il discorso della giovane europarlamentare francesein una seduta plenaria a Bruxelles, nel quale ha attaccato duramente la ...Del resto, che la campagna vaccinale procede a rilento è ormai sotto agli occhi di tutti e lo ha ammesso anche il Commissario UE all’Economia Gentiloni: “Forse la Commissione ha sottovalutato quanto l ...“Presidente Von der Leyen, ho una domanda per lei: la Commissione Europea come ha potuto accettare di prostrarsi così dinnanzi alle case farmaceutiche nella gestione della strategia vaccinale? Questo ...