Luca Argentero e Cristina Marino nozze in vista: l'annuncio su Instagram (Video) (Di venerdì 5 marzo 2021) l'annuncio ai fan su Instagram: al via la prova degustazione per Cristina Marino e la wedding planner Lo avevano dovuto rimandare a causa del covid, adesso però sulle stories Instagram della compagna dell'attore Luca Argentero, Cristina Marino fa l'annuncio: la coppia si sposa. Luca e Cristina sono una coppia da 4 anni e lo scorso anno a maggio è nata la loro piccola Nina Speranza. Più volte hanno manifestato il desiderio di sposarsi. Insieme alla sua wedding planner, Cristina ora parla ai follower e annuncia le nozze, raccontando di aver fatto la prova degustazione del menu nuziale. Da qui si è scatenata la curiosità dei fan della coppia che l'hanno ...

