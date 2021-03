LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Meravigliosa virata di Hines con appoggio la vetro! 0-2 Si mette in proprio Punter, che sfrutta il mismatch con Lauvergne e segna dalla media. Primo possesso Zalgiris. 18:59 Inno dell’Eurolega, la celebre Devotion, e poi palla a due! 18:58 QUINTETTI – Zalgiris: Walkup Jokubaitis Grigonis Hayes Lauvergne Milano: Punter Roll Shields Evans Hines 18:56 Per lo Zalgiris, oltre al lungodegente Garino, assente anche Milaknis fermo dal match con la Stella Rossa. 18:53 Fasi finali del riscaldamento prima della presentazione delle due squadre. 18:50 Dieci minuti al via alla Zalgirio Arena, normalmente un’arena estremamente infuocata in condizioni differenti da quelle attuali, con affluenze che ricordano da vicino quelle delle arene ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-4 Meravigliosa virata di Hines con appoggio la vetro! 0-2 Si mette in proprio Punter, che sfrutta il mismatch con Lauvergne e segna dalla media. Primo possesso. 18:59 Inno dell’, la celebre Devotion, e poi palla a due! 18:58 QUINTETTI –: Walkup Jokubaitis Grigonis Hayes Lauvergne: Punter Roll Shields Evans Hines 18:56 Per lo, oltre al lungodegente Garino, assente anche Milaknis fermo dal match con la Stella Rossa. 18:53 Fasi finali del riscaldamento prima della presentazione delle due squadre. 18:50 Dieci minuti al via alla Zalgirio Arena, normalmente un’arena estremamente infuocata in condizioni differenti da quelle attuali, con affluenze che ricordano da vicino quelle delle arene ...

