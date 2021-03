L'importanza del "fattore F" nel tenere in vita lo show: Fiorello e la sua missione di portare "allegria" al Paese - (Di venerdì 5 marzo 2021) Laura Rio Cosa rimarrebbe di questo Festival senza Fiorello? Non moltissimo. Lui salta, canta, balla, corre, duetta, interpreta, imita, si traveste, telefona, presenta. «Su i braccioli, giù i braccioli!». E poi annuncia, soccorre, incoraggia, improvvisa, spinge il carrello, porta i fiori e le buste. «Su i braccioli, giù i braccioli!». E ancora gioca, ride, scherza, inventa, fa scoppiare i palloncini, spara cavolate a raffica. «Su i braccioli, giù i braccioli!». Insomma, cosa rimarrebbe di questo Festival senza Fiorello? Non moltissimo. Certo, ci sono le canzoni (ce ne ricorderemo qualcuna tra qualche anno?), c'è la grande Pausini, ci sono le belle ed emozionanti Matilda, Elodie e Vittoria, c'è la Bertè, c'è la Cinquetti, ma senza quella pallina impazzita che scorrazza per il teatro vuoto come in un flipper, senza quell'aspirina infilata ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Laura Rio Cosa rimarrebbe di questo Festival senza? Non moltissimo. Lui salta, canta, balla, corre, duetta, interpreta, imita, si traveste, telefona, presenta. «Su i braccioli, giù i braccioli!». E poi annuncia, soccorre, incoraggia, improvvisa, spinge il carrello, porta i fiori e le buste. «Su i braccioli, giù i braccioli!». E ancora gioca, ride, scherza, inventa, fa scoppiare i palloncini, spara cavolate a raffica. «Su i braccioli, giù i braccioli!». Insomma, cosa rimarrebbe di questo Festival senza? Non moltissimo. Certo, ci sono le canzoni (ce ne ricorderemo qualcuna tra qualche anno?), c'è la grande Pausini, ci sono le belle ed emozionanti Matilda, Elodie e Vittoria, c'è la Bertè, c'è la Cinquetti, ma senza quella pallina impazzita che scorrazza per il teatro vuoto come in un flipper, senza quell'aspirina infilata ...

