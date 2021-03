Le nuove ebike di lusso di Porsche

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Foto:)Nel carrello che si può agganciare sul retro della nuovaCross Turismo c’è spazio fino a tre bici. Meglio ancora se le specialissime due ruoteSport e Cross realizzate proprio dal colosso tedesco ispirandosi alle linee della famigliare crossover derivata dalla sua prima proposta elettrica. Entrambe le versioni mettono sul piatto sospensioni su fronte e retro, un esclusivo telaio in fibra di carbonio e freni a disco marchiati Magura ad alte performance. Una interessante novità perquesta coppia di modelli di bici elettrica smart con la versione più costosa chiamata Sport pensata per l’uso cittadino confortevole e quella più selvaggia per l’outdoor chiamato Cross, che conta su diverse soluzioni su misura. Tutta la componentistica per la pedalata assistita – propulsore, batteria e ...

DMove_it : Non solo quattro nuove auto elettriche da Porsche, ma anche due eBike sportive - tdporticciolo : Ecco alcune novità che troverete a Torre del Porticciolo a partire da quest'estate: - Nuove Haibike FullSeven 5 - 2… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove ebike

DMove.it

Ma la casa tedesca vorrebbe di sicuro indurvi ad acquistare una delle sueproposte, presentate proprio in contemporanea con la nuova vettura: PorscheSport e PorscheCross . Ancora ...In questo scenario, si apronosfide e opportunità, in particolare, per le aziende del settore elettrotecnico. Secondo il report 2020 di MOTUS - E "Le infrastrutture di ricarica pubbliche in ...Le nuove fuoriserie di Porsche hanno i pedali ma il prezzo rimane da supercar: diecimila euro. Nate per lanciare la Taycan Cross Turismo, il nuovo bolide elettrico della Casa di Stoccarda, le Porsche ...Porsche insieme alla Taycan Cross Turismo, ha presentato due nuove eBike d'alta gamma, in collaborazione con Rotwild, e motorizzate con Shimano EP8 ...