La Maddalena rimane in zona rossa per un' altra settimana

Dystar924 : 'La Maddalena rimane in Lombardia o Piemonte?! Che due Southfork Park...' -

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena rimane

Gallura Oggi

Laresta in zona rossa. Laresta in zona rossa, almeno per un'altra settimana. Il sindaco Fabio Lai infatti ha annunciato la proroga del provvedimento. 'Che la curva di contagio sia cresciuta a livello esponenziale ...La. L'isola di La, in attesa delle disposizioni dei vertici dell'ATS, dell'Assessorato e dell'Igiene Pubblica,ancora in zona rossa, assieme ai comuni di San Teodoro e Bono, a causa dei casi di ..."Se il tribunale rimane a Rovigo è grazie a Gaffeo che si è speso in ... E ha risolto anche la questione Maddalena visto che arrivano i soldi per sistemare l’ex ospedale. Dopo due sindaci di ...La reliquia sta peregrinando per i santuari dei Frati Minori di Puglia e Molise: è nel convento di Castelnuovo della Daunia e poi arriverà in ...