Italia, nel 2020 15,6% di decessi in più rispetto alle media 2015-2019 (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146 decessi, 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). È quanto si legge nel quinto rapporto sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, redatto congiuntamente da Istat e Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’aumento delle morti rispetto alla media degli ultimi anni è ancora più alto se si depura il dato dall’impatto di gennaio e febbraio 2020, quando i decessi erano inferiori al solito perché non c’era ancora la pandemia. Tra marzo e dicembre si sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Nelil totale deiper il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146, 100.526in piùalla(15,6% di eccesso). È quanto si legge nel quinto rapporto sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, redatto congiuntamente da Istat e Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’aumento delle mortialladegli ultimi anni è ancora più alto se si depura il dato dall’impatto di gennaio e febbraio, quando ierano inferiori al solito perché non c’era ancora la pandemia. Tra marzo e dicembre si sono ...

RaiRadio2 : «Il maestro Morricone è un simbolo dell’Italia nel mondo e poterlo ricordare su questo palco è un onore.» @ilvolo… - Agenzia_Ansa : L'Università di Roma La Sapienza è il migliore ateneo al mondo per 'Studi Classici & Storia Antica' superando l'Uni… - repubblica : ?? Universita': Italia tra i primi cinque Paesi al mondo per la ricerca sul Covid. E la Sapienza scalza Oxford nel p… - francescatotolo : Perché bisogna chiudere le frontiere, spiegato bene. Smantellata una vasta rete che nel nord Italia favoriva l’immi… - sarahross71 : RT @Libero_official: Nel mirino dei pm #Mediterranea e #Msf, 'a caccia di visibilità per avere soldi. Possibili accordi con i trafficanti',… -