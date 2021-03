I numeri in chiaro, Taliani: «Siamo nella terza ondata. Almeno per i prossimi 14 giorni i dati continueranno a salire» – Il video (Di venerdì 5 marzo 2021) terza ondata. O ripresa della seconda. Secondo Gloria Taliani, professoressa di Malattie Infettive all’Università La Sapienza di Roma, poco importa. Quello che conta è che i dati ora segnano un aumento netto di casi di Coronavirus. Una ripresa epidemica che rende necessarie tutte le misure che già conosciamo per il contenimento del contagio. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile il numero delle vittime nelle ultime 24 ore è stato di 297, ieri era 339. Il dato da osservare con attenzione, come abbiamo imparato, è però quello dei nuovi ingressi in terapia intensiva, ormai da diversi giorni sopra la soglia dei 200. Difficile, ancora, fare proiezioni troppo avanti nel tempo. «Se andiamo a guardare quello che è successo nelle fasi precedenti, ottobre è stato il momento della ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 marzo 2021). O ripresa della seconda. Secondo Gloria, professoressa di Malattie Infettive all’Università La Sapienza di Roma, poco importa. Quello che conta è che iora segnano un aumento netto di casi di Coronavirus. Una ripresa epidemica che rende necessarie tutte le misure che già conosciamo per il contenimento del contagio. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile il numero delle vittime nelle ultime 24 ore è stato di 297, ieri era 339. Il dato da osservare con attenzione, come abbiamo imparato, è però quello dei nuovi ingressi in terapia intensiva, ormai da diversisopra la soglia dei 200. Difficile, ancora, fare proiezioni troppo avanti nel tempo. «Se andiamo a guardare quello che è successo nelle fasi precedenti, ottobre è stato il momento della ...

Open_gol : Il punto sulla pandemia con la professoressa Gloria Talliani - Robcommentary : SANGIOVANNI: Parto dal presupposto che a me non fa impazzire ma riconosco meriti il serale - ricordato dal twitter… - Radio1Rai : RT @1giornodapecora: #ugdp @elenabonetti #scuole? E' chiaro che a fronte della modifica della pandemia a causa della variante si è reso nec… - Flik85141015 : RT @1giornodapecora: #ugdp @elenabonetti #scuole? E' chiaro che a fronte della modifica della pandemia a causa della variante si è reso nec… - Cioppi2 : @BeppeSala Ma lei non può fare pressioni perché le cose siano comunicate in modo chiaro, numeri alla mano, e per te… -