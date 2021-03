**Governo: Delrio, ‘non credo che abbia propensione a svoltare a destra’** (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Mai detto che mi fidavo politicamente da Salvini, ho detto che va giudicato dagli atti che fa” . Così Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, a Radio Immagina. “Se ci sono evoluzioni in senso democratico – aggiunge – sono contento, perché migliora la democrazia italiana”.“Non credo che neanche Bonaccini abbia voluto strizzare l’occhio a Salvini, né credo che questo governo abbia una propensione a svoltare a destra, l’agenda Draghi è la nostra agenda, il suo programma è fortemente orientato ai nostri principi, a una cultura liberale e socialista”, conclude il capogruppo dem a Montecitorio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Mai detto che mi fidavo politicamente da Salvini, ho detto che va giudicato dagli atti che fa” . Così Graziano, capogruppo del Pd alla Camera, a Radio Immagina. “Se ci sono evoluzioni in senso democratico – aggiunge – sono contento, perché migliora la democrazia italiana”.“Nonche neanche Bonaccinivoluto strizzare l’occhio a Salvini, néche questo governounaa destra, l’agenda Draghi è la nostra agenda, il suo programma è fortemente orientato ai nostri principi, a una cultura liberale e socialista”, conclude il capogruppo dem a Montecitorio. L'articolo CalcioWeb.

