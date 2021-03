Giulia Salemi sempre più innamorata di Pierpaolo Pretelli: la sua sorpresa dopo il GF Vip (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Grande Fratello si è concluso lunedì scorso con la vittoria di Tommaso Zorzi, che ha sconfitto gli altri finalisti Andrea Zelletta, Dayane Mello, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia e modello si è posizionato secondo in classifica. Una volta fuori dalla casa, il ragazzo ha potuto riabbracciare Giulia Salemi, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Grande Fratello si è concluso lunedì scorso con la vittoria di Tommaso Zorzi, che ha sconfitto gli altri finalisti Andrea Zelletta, Dayane Mello, Stefania Orlando e. L’ex velino di Striscia la Notizia e modello si è posizionato secondo in classifica. Una volta fuori dalla casa, il ragazzo ha potuto riabbracciare, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Francym97 : RT @xbrsmile: Mi inchino a Giulia Salemi la più bella del mondo basta - rose93784886 : RT @xbrsmile: Mi inchino a Giulia Salemi la più bella del mondo basta - inostrikoala : RT @xbrsmile: Mi inchino a Giulia Salemi la più bella del mondo basta - ewe_joy : @paxxesca Io sono una #tzvip e non sono mai stata fan di Giulia Salemi, neanche quando era in buone condizioni con… - vivodinotte9 : Pierpaolo pretelli che mette like sottonissimi mentre aspetta che Giulia Salemi si svegli: #prelemi -