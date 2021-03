Fratelli d'Italia contro la Rai: 'Inquadrature sessiste su Giorgia Meloni a Montecitorio' (Di venerdì 5 marzo 2021) Daniela Santanché e Federico Mollicone, rispettivamente senatrice e deputato di Fratelli d'Italia, hanno dichiarato di aver "presentato un quesito ai vertici della Rai, per chiedere come sia stato ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Daniela Santanché e Federico Mollicone, rispettivamente senatrice e deputato did', hanno dichiarato di aver "presentato un quesito ai vertici della Rai, per chiedere come sia stato ...

