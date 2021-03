Folcast vince il premio SIAE Roma per il videoclip “Scopriti” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantautore Romano Folcast vince il premio SIAE Roma, nella categoria: “videoclip Sezione Nuove 2021” per “Scopriti”, brano in finale questa sera nella sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2021. premio SIAE: di cosa si tratta? Il premio, giunto XVIII edizione e ideato e diretto da Francesca Piggianelli, rende omaggio al connubio tra cinema e musica, valorizzando il videoclip come forma espressiva. E proprio in quest’ottica Roma videoclip ha deciso di premiare Folcast, per il video di “Scopriti”, diretto da Giacomo Citro. Sanremo 2021: Folcast in conferenza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) Il cantautorenoil, nella categoria: “Sezione Nuove 2021” per “”, brano in finale questa sera nella sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2021.: di cosa si tratta? Il, giunto XVIII edizione e ideato e diretto da Francesca Piggianelli, rende omaggio al connubio tra cinema e musica, valorizzando ilcome forma espressiva. E proprio in quest’otticaha deciso di premiare, per il video di “”, diretto da Giacomo Citro. Sanremo 2021:in conferenza ...

