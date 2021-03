Fiorello si sfoga | Body shaming? Ora non si può dire più niente

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 6 marzo 2021) Novella Toloni Lo showman ha replicato alle accuse mossegli dopo la battuta a Vittoria Ceretti e sulla questione fiori alle donne sdogana l'omaggio agli uomini La quarta serata del festival di Sanremo si è aperta conche si è tolto un sassolino dalla scarpa. Quello fastidioso legato alla "battuta" che aveva fatto nella serata delle cover alla modella Vittoria Ceretti, definita "bella magretta" dallo showman. "Amadeus attento, basta che dici "A" e scoppia il caos", ha scherzato Rosario in avvio di puntata, dando il via all'ennesima ondata di critiche. nodo 1927890 Chetornasse sulla polemica era inevitabile, se non altro per continuare a far discutere (e sui social network è andata proprio così). Arrivato a sorpresa sul palco del teatro Ariston per annunciare l'arrivo della co-conduttrice della serata, Barbara ...