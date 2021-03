Dopo San Marino il broker Salvini punta sull’India. Ormai Matteo tratta fiale di siero con chi capita, non si sa a che titolo (Di venerdì 5 marzo 2021) Continuano le missioni “diplomatiche” di Matteo Salvini, il quale non si sa a che titolo incontri ministri di stati esteri per parlare di vaccini. Un mix fra broker e agente consolare. Dopo aver incontrato mercoledì una delegazione di San Marino per “trattare” il vaccino russo (leggi l’articolo), insistendo sul fatto che “fanno bene quei Paesi europei come l’Austria che si stanno muovendo a 360 gradi”, ieri è stata la volta dell’ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra. “Nuova Delhi ha offerto collaborazione all’Italia, mettendo a disposizione supporto tecnologico, dosi del vaccino AstraZeneca prodotto proprio in India, oltre a un altro siero che ha dato risultati confortanti anche contro le varianti”, ci fa sapere il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Continuano le missioni “diplomatiche” di, il quale non si sa a cheincontri ministri di stati esteri per parlare di vaccini. Un mix frae agente consolare.aver incontrato mercoledì una delegazione di Sanper “re” il vaccino russo (leggi l’articolo), insistendo sul fatto che “fanno bene quei Paesi europei come l’Austria che si stanno muovendo a 360 gradi”, ieri è stata la volta dell’ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra. “Nuova Delhi ha offerto collaborazione all’Italia, mettendo a disposizione supporto tecnologico, dosi del vaccino AstraZeneca prodotto proprio in India, oltre a un altroche ha dato risultati confortanti anche contro le varianti”, ci fa sapere il ...

