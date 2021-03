Covid: Sala, 'su scuola comprendo stanchezza e rabbia famiglie' (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Sulla scuola "avverto e comprendo lo scoramento, la stanchezza e forse anche la rabbia vostra e dei vostri genitori. La decisione è stata presa sulla base di indicazioni medico-scientifiche, ma con un'attuazione così repentina ha messo le famiglie in difficoltà", sono state "costrette ad organizzarsi dalla sera alla mattina". Lo evidenzia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video in cui si rivolge direttamente ai ragazzi e a chi studia, dopo la chiusura delle scuole in Lombardia e il ritorno alla didattica a distanza. "Viviamo una situazione paradossale: abbiamo tutti sempre pensato che scuola e istituzioni fossero sinonimi di libertà. A voi ragazzi e ragazze che siete la vita della scuola un pensiero da parte di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Sulla"avverto elo scoramento, lae forse anche lavostra e dei vostri genitori. La decisione è stata presa sulla base di indicazioni medico-scientifiche, ma con un'attuazione così repentina ha messo lein difficoltà", sono state "costrette ad organizzarsi dalla sera alla mattina". Lo evidenzia il sindaco di Milano, Giuseppe, in un video in cui si rivolge direttamente ai ragazzi e a chi studia, dopo la chiusura delle scuole in Lombardia e il ritorno alla didattica a distanza. "Viviamo una situazione paradossale: abbiamo tutti sempre pensato chee istituzioni fossero sinonimi di libertà. A voi ragazzi e ragazze che siete la vita dellaun pensiero da parte di ...

borghi_claudio : Verrebbe facile attaccare Sala per assembramenti a #Milano e in effetti lui non è coerente con quello che predica.… - Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - ansa_lombardia : Covid: Sala, preoccupato per crisi, Milano soffre di più - EugenioBerto70 : Covid: Sala, preoccupato per crisi, Milano soffre di più - AnsaLombardia : Covid: Sala, preoccupato per crisi, Milano soffre di più. 'Lottiamo per non tagliare servizi, pil sceso dell'11% ne… -