Copasir | tre costituzionalisti | così si sta violando la legge | la presidenza deve andare a FdI

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Treconcordano: si stalasulla nomina del presidente del, l’organismo parlamentare di controllo dei Servizi segreti. La124 istitutiva delprevede, infatti, che ladell’organismo di garanzia vada, per diversi motivi, all’opposizione. Quindi a Fratelli d’Italia, l’unico partito che è rimasto fuori dalla maggioranza. E che non ha votato la fiducia al governo Draghi. Ma l’attuale presidente del, il leghista Raffaele Volpi, si è rivolto ai presidenti delle Camere invocando, per restare alla guida dell’organismo chead Fdi, il precedente di Massimo D’Alema. Che, nel 2011, rimase in sella anche con il governo tecnico di Mario Monti, ...