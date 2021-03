Confindustria ai portuali di Genova | Il lavoro è un privilegio E loro bloccano il porto

(Di venerdì 5 marzo 2021) Una giornata di sciopero per ildiche ha segnato la rottura della pace sociale sulle banchine. Nessun corteo, ma blocco di tutti i varchi di accesso, dal bacino di Sampierdarena fino aPrà, tolto a fine mattinata, con alcuni brevi stop al traffico in lungomare Canepa e un presidio sotto la sede di, firmataria della lettera che ha provocato la dichiarazione di sciopero dei sindacati che la definiscono “Una coltellata alla schiena di tutti i lavoratori. Un attacco che non si registrava da trent’anni neldi”. Non sono bastati l’incontro dal prefetto e il confronto presso l’Autorità portuale a disinnescare lo sciopero e per ora non si vede una soluzione allo scontro. Il nodo è appunto la lettera che i terminalisti ...

Il nodo è appunto la lettera che i terminalisti genovesi dihanno consegnato a mano a ... ma che chiama direttamente in causa la Compagnia Unica dei lavoratori, i camalli del ...A Genova i lavoratori, che non si sono mai fermati durante la pandemia , sono in sciopero per difendere le loro buste paga. La vicenda e già di per se paradossale conche afferma in una lettera che i ...Sciopero sulle banchine, rotta la pace tra la Culmv e i terminalisti che replicano: "La lettera era informale" ...(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - Una giornata di sciopero per il porto di Genova che ha segnato la rottura della pace sociale sulle banchine. Nessun corteo, ma blocco di tutti i varchi di accesso, dal bacino ...