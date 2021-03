Como | fermato al confine con la Svizzera per contrabbando di orologi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Milano, 5 mar. (Adnkronos) -alcon laun cittadino di nazionalità britannica che viaggiava a bordo di un treno diretto da Bellinzona a Milano. Con sé, nascosti in calze all'interno delle tasche interne delle giacche, aveva dueda polso Rolex di notevole pregio, del valore totale di 54.533 euro. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso lo hanno denunciato a piede libero perpenale ed evasione di Iva e dazi, per un totale di 12mila euro. L'uomo ha superato la soglia per considerarla un semplice illecito amministrativo. Dal 30 luglio scorso, la depenalizzazione delnon opera se l'ammontare dei diritti evasi supera i diecimila euro.

