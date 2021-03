Campania diventa zona rossa | Friuli e Veneto passano in arancione L’indice Rt sale a 1 | 06 Brusaferro | ‘Interventi radicali contro varianti’

(Di venerdì 5 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo ladiventerà, mentre passeranno in area-Venezia Giulia e. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmando, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, le nuove ordinanze. Tutto mentre i contagi da coronavirus in Italia continuano a correre: per la prima volta da 7 settimaneRt nazionale ha superato quota 1, passando da 0,99 di una settimana fa a 1,06. È la fotografia sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese scattata dall’Istituto superiore di sanità nel suo consueto monitoraggio settimanale. Gli esperti rilevano una “netta accelerazione dell’epidemia” con un’incidenza nazionale che sfiora i 200 (194,87 per 100mila abitanti) con una previsione di ulteriore ...

fanpage : ULTIM'ORA. La Campania diventa zona rossa. - vitobarile : Giorni di allarme, fondato, la cabina di regia ha partorito l'ennesimo topolino solo la Campania diventa rossa, L'E… - ciccian : RT @lucianoghelfi: #COVID19: da lunedì passano in ?? #zonaarancione #friuliveneziagiulia e #Veneto, la #Campania diventa ?? #zonarossa. La #L… - ClaraMutsc : RT @lucianoghelfi: #COVID19: da lunedì passano in ?? #zonaarancione #friuliveneziagiulia e #Veneto, la #Campania diventa ?? #zonarossa. La #L… - Forever_Purple : RT @lucianoghelfi: #COVID19: da lunedì passano in ?? #zonaarancione #friuliveneziagiulia e #Veneto, la #Campania diventa ?? #zonarossa. La #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania diventa

'Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la, da ...il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni...Il totale dei casi positiviquindi 259.913, così suddivisi su base provinciale: 22.403 ...Sono 2.842 i casi emersi nelle ultime 24 ore in(di cui 341 casi identificati da test ...La Lombardia scongiura la zona rossa, resta arancione rinforzato, mentre Emilia Romagna e Campania finiscono in zona rossa, Veneto e Friuli in arancione. Queste le principali decisioni in seguito al m ...Campania "ormai" zona rossa. Il governatore Vincenzo De Luca descrive una quadro sempre più grave per la diffusione del coronavirus. "Come era ampiamente prevedibile ormai siamo in zona rossa perché q ...