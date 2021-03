Cadiz-Eibar (sabato H 18.30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Baschi leggermente favoriti sugli isolani (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo Valladolid-Getafe, il sabato di Liga vedrà anche un’altra sfida salvezza, quella molto tesa tra Cadice e Eibar: al momento, gli isolani hanno 25 punti, tre in più dei Baschi, fermi a quota 22. Non sono due squadre che stanno cogliendo risultati strepitosi, basti pensare che Negredo e compagni sono reduci da un pareggio e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo Valladolid-Getafe, ildi Liga vedrà anche un’altra sfida salvezza, quella molto tesa tra Cadice e: al momento, glihanno 25 punti, tre in più dei, fermi a quota 22. Non sono due squadre che stanno cogliendo risultati strepitosi, basti pensare che Negredo e compagni sono reduci da un pareggio e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Cadiz-Eibar (sabato H 18.30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Baschi - Jon03328815 : RT @MarkOHaire: ?? Euro refs to watch this weekend: Cadiz v Eibar: Carlos Del Cerro Grande (65.00) Crotone v Torino: Marco Guida (64.29) Ve… - BadTipstr : RT @MarkOHaire: ?? Euro refs to watch this weekend: Cadiz v Eibar: Carlos Del Cerro Grande (65.00) Crotone v Torino: Marco Guida (64.29) Ve… - IGGY_79 : RT @MarkOHaire: ?? Euro refs to watch this weekend: Cadiz v Eibar: Carlos Del Cerro Grande (65.00) Crotone v Torino: Marco Guida (64.29) Ve… - MarkOHaire : ?? Euro refs to watch this weekend: Cadiz v Eibar: Carlos Del Cerro Grande (65.00) Crotone v Torino: Marco Guida (6… -