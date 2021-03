Brough Superior Lawrence | una moto da 66 mila euro

(Di venerdì 5 marzo 2021) Quando agli albori delciclismo la allora ingleseabbatteva continuamente record di velocità ed era un punto di riferimento assoluto per la concorrenza dal punto di vista della ...

DueruoteIT : Brough Superior Lawrence: la moto più lussuosa del mondo - Dueruote - motoblogit : Brough Superior annuncia la nuova Lawrence -

Ultime Notizie dalla rete : Brough Superior

La Gazzetta dello Sport

Quando agli albori del motociclismo la allora ingleseabbatteva continuamente record di velocità ed era un punto di riferimento assoluto per la concorrenza dal punto di vista della qualità, venne ribattezzata 'la Rolls - Royce delle moto'.102 CAVALLI E L'UTILIZZO DEL TITANIOLawrence, che uscirà nel 2021 , è alimentata da un bicilindrico da 997cc con testate a quattro valvole da 102 cv e 86 Nm di coppia a 7.300 giri/...Quando agli albori del motociclismo la allora inglese Brough Superior abbatteva continuamente record di velocità ed era un punto di riferimento assoluto per la concorrenza dal punto di vista della qua ...Sulla base della SS100 nasce una nuova Brough Superior più attuale nella linea e dedicata a Lawrence d'Arabia, che di Brough ne ebbe otto. Sarà in serie limitata di 188 esemplari e venduta a un prezzo ...