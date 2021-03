Bollo auto e multe | Draghi cancella il pagamento? Tutte le novità del decreto Sostegno 2021

(Di venerdì 5 marzo 2021) Mariosta mettendo a punto un DIche prevede l’azzeramento dei debiti emessi nel 2015. Cosa significa questo? Che quanti non hanno pagato ilo si siano dimenticati una multa, adesso possono dimenticare i debiti e stracciare le cartelle. Il Ristori Quinques, nelle intenzioni del nuovo governo, sarà sostituto dal DIe prevederà una serie di iniziative a favore dei lavoratori, dei disoccupati e delle imprese. Leggi anche: Pasqua in lockdown, coprifuoco alle 20 e zona rossa nei weekend: il piano del governo contro la terza ondata Tolleranza fiscale: parola d’ordine del governo di MarioL’intenzione del nuovo governo è quella di dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà:re il...

Questo significa che quanti abbiano dimenticato nel cassetto ilo si siano dimenticati di pagare una multa, possono stracciare completamente le cartelle esattoriali e dimenticarsi una ...Una mossa da cineteca quella di Mario Draghi, che in un colpo solo cancellae multe. Chi nel 2015 infatti aveva avuto problemi con queste due spese, ora può considerare il suo debito ...Altro che addio al bollo auto. Una brutta notizia sta sconvolgendo tutti i contribuenti italiani che devono pagare questa tassa.La bozza del decreto Sostegno prevede l’azzeramento dei debiti per i ruoli fino a 5 mila euro. In questi potrebbero rientrare anche i bolli e le multe non pagate ...