Ascolti tv 4 marzo 2021 | Sanremo cresce | ma perde comunque 10 punti

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 5 marzo 2021)tv: la serata delle cover dà una boccata d’ossigeno al Festival, ma il distacco dal 202 è ancora abissale Neanche la serata delle cover, che per tradizione funziona per gli ospiti dei big in gara e perché si cantano brani conosciuti dal grande pubblico, ha rivitalizzato il Festival, ma ha dato giusto una boccato d’ossigeno a uno show in grande difficoltà. Ieri sera, infatti, la prima parte diha registrato il 42,4% di share media con 10,596 milioni di telespettatori. Un anno fa il giovedì sera aveva raccolto il 53,6% e 13,533 milioni nello stesso frammento dalle 21 alle 24. Nella seconda parte, da mezzanotte alle 2 di notte, il Festival ha raccolto il 50,56% con 4,369 milioni, portando quindi la media di serata a 44,3% e 7,653 milioni. Peggior giovedì degli ultimi 11 anni. Dietro il film Un boss in salotto su ...