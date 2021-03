Argentina | il River Plate rifila una manita al Racing e vince la Supercoppa

(Di venerdì 5 marzo 2021) La squadra di Gallardo hato un netto 5-0 aldi Pizzi e l’ex Inter Schelotto, conquistando il trofeo per la seconda volta nella sua storia.a valanga nella: a Santiago del Estero si è disputata l’edizione del 2019, rinviata a marzo 2021 a seguito della pandemia di Covid che ha portato allo stravolgimento del calendario., anzi, strala squadra di Marcelo Gallardo che umilia ilAvellaneda: 5-0 il finale. Di Borré, Alvarez, De La Cruz e Suarez le reti, più un autogol di Miranda. ¡¡¡SUPERCAMPEÓN!!! pic.twitter.com/xWbOayT5Dy —(@) March 5, 2021 Foto: Twitter ...

StarlyChili : 29: Racing 0 x 5 River Plate (4 e 5/03/21) - Supercopa da Argentina (de 2019 XD) ????? - RugbierZN : Como auspiciaba Quilmes habia 2 vasos gigantes con CERVEZA para River JSJSJSJS solo en Argentina - NikMartini : RT @canal26noticias: Supercopa Argentina: River golea 4 a 0 a Racing. - 8jvcosta : river passando o trator no racing numa final de supercopa argentina - canal26noticias : Supercopa Argentina: River golea 4 a 0 a Racing. -

