Archeologia | è morto Paolo Moreno | identificò Bronzi di Riace | il Satiro e i Dioscuri 3

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Adnkronos) - Autore di una vasta bibliografica, tra i libri pubblicati dafigurano: "La bellezza classica, Guida al piacere dell'antico" (Umberto Allemandi & C., 2008), "Alessandro Magno" Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2004); "I marmi antichi della Galleria Borghese, La collezione archeologica di Camillo e Francesco Borghese" (con Antonietta Viacava, De Luca Editori d'Arte, 2003); "Il genio differente, Alla scoperta della maniera antica" (Electa, 2002), "Apelle. La battaglia di Alessandro" (Skira, 2000), "Lisippo. L'arte e la fortuna" (Fabbri Editori, 1995), "Pittura greca, Da Polignoto ad Apelle" (Mondadori, 1987), "Vita e arte di Lisippo" (Il Saggiatore, 1987).

Fu poi allievo di Doro Levi alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, di Ranuccio Bianchi Bandinelli e Giovanni Becatti a Roma (Diploma di Perfezionamento, Scuola Nazionale di, 1964). E'...La città di Ivrea in lutto per la morte di Vincenzo Di Benedetto, 68 anni, medico di famigliaper Covid dopo due mesi di ricovero. È il trecentoventiseiesimo medico che ha perso la vita ...«L'arte antica fa bene, è un messaggio quasi necessario al nostro tempo e la gente lo capisce». Amava ripeterlo in molti dei suoi interventi di divulgazione scientifica, ...Condividi questo articolo:Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – L’archeologo e storico antichista Paolo Moreno, uno dei massimi studiosi dell’arte greca e protagonista di importanti identificazioni e attribuzi ...