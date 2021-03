Amatrice | compra un gratta e vinci da 5 euro e ne vince 500mila | la sua casa era stata distrutta dal terremoto

OhhRenato : La Dea bendata per una volta ha aperto un occhio. ?? - Elisabe65508686 : Amatrice, compra un “gratta e vinci” da 5 euro e ne vince 500mila. Dea bendata aiuta un terremotato - Rietilife : Amatrice, compra un “gratta e vinci” da 5 euro e ne vince 500mila. Dea bendata aiuta un terremotato -… -

Ultime Notizie dalla rete : Amatrice compra

TGCOM

Anche il sindaco diAntonio Fontanella , sentito dalla stessa testata locale, si è detto felice per il suo concittadino.Anche il sindaco diAntonio Fontanella , sentito dalla stessa testata locale, si è detto felice per il suo concittadino."Una bravissima persona del posto, che sì ha avuto come tutti qui problemi a causa del sisma", dice del vincitore il titolare della tabaccheria ...