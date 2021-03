All’Ambasciata d’Italia in Zambia il webinar su Raffaello (Di venerdì 5 marzo 2021) “Raffaello, dietro le quinte” è il webinar dedicato all’artista Raffaello Sanzio, che l’Ambasciata d’Italia in Zambia di cui l’Ambasciatore Antonino Maggiore, ha organizzato per il 18 febbraio alle ore 16 (le 15 in Italia) per ricordare il grande maestro in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte. Durante il webinar, il prof. Costantino D’Orazio, storico dell’arte alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, mediante un racconto avvincente e coinvolgente, condurrà per mano i partecipanti all’interno della vita e delle opere di Raffaello, negli appartamenti privati dei pontefici, alla scoperta delle logge più segrete e degli affreschi meno noti, tra le mura di ville e palazzi meravigliosi, dove il maestro di Urbino ha lasciato il suo segno inconfondibile. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) “, dietro le quinte” è ildedicato all’artistaSanzio, che l’Ambasciataindi cui l’Ambasciatore Antonino Maggiore, ha organizzato per il 18 febbraio alle ore 16 (le 15 in Italia) per ricordare il grande maestro in occasione dei cinquecento anni dalla sua morte. Durante il, il prof. Costantino D’Orazio, storico dell’arte alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, mediante un racconto avvincente e coinvolgente, condurrà per mano i partecipanti all’interno della vita e delle opere di, negli appartamenti privati dei pontefici, alla scoperta delle logge più segrete e degli affreschi meno noti, tra le mura di ville e palazzi meravigliosi, dove il maestro di Urbino ha lasciato il suo segno inconfondibile. ...

