Alessandro Del Piero diventa opinionista per ESPN

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’ex calciatore della Juventus e Campione del Mondo 2006Delè entrato a far parte dell’emittente statunitensecome. Delapparirà inFC, programma quotidiano di approfondimento calcistico in esclusiva su+. Il suo debutto è previsto per sabato 6 marzo alle ore 20:00 locali, quando fornirà analisi post L'articolo