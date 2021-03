2021 Anno Internazionale dell'economia creativa. L'imprenditrice Veronica De Angelis per la riqualificazione urbana (Di venerdì 5 marzo 2021) (Roma 5 marzo) - Con il 2021 si apre il decennio decisivo del cambiamento climatico. La conferenza delle Nazioni Unite nota come COP26, prevista a Glasgow a novembre 2021, segnerà un passaggio fondamentale. Non solo: il 2021 è anche stato dichiarato l'Anno Internazionale dell'economia creativa per lo Sviluppo Sostenibile (in inglese, International Year of Creative Economy for Sustainable Development) dalla 74a Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Emissioni, Ambiente, Oceani, Riscaldamento globale ma anche Creatività, Innovazione e Sostenibilità: se le pedine sulla scacchiera sono tante, non sono solo le istituzioni a muoversi e programmare. Già da qualche Anno c'è, tra gli imprenditori italiani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) (Roma 5 marzo) - Con ilsi apre il decennio decisivo del cambiamento climatico. La conferenzae Nazioni Unite nota come COP26, prevista a Glasgow a novembre, segnerà un passaggio fondamentale. Non solo: ilè anche stato dichiarato l'per lo Sviluppo Sostenibile (in inglese, International Year of Creative Economy for Sustainable Development) dalla 74a Assemblea Generalee Nazioni Unite. Emissioni, Ambiente, Oceani, Riscaldamento globale ma anche Creatività, Innovazione e Sostenibilità: se le pedine sulla scacchiera sono tante, non sono solo le istituzioni a muoversi e programmare. Già da qualchec'è, tra gli imprenditori italiani, ...

