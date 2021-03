Vaccino Covid | l’Ema avvia la valutazione sullo Sputnik V

SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - Adnkronos : #Vaccinocovid, #Fratoianni: 'Cuba dà meravigliosa lezione al mondo' - fanpage : Il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica. Il duro attacco d… - solInvi14086706 : Ieri somministrate 160.000 dosi Qualcosa comincia a muoversi #4marzo #novax?? #COVID19 #Covid_19 #vaccino #vaccinazioni - MariaRitaDAdamo : RT @sono_farmaci: Muoiono di Covid dopo aver fatto le due dosi di vaccino. Ma allora il vaccino a che cazzo serve? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

La Repubblica

Il 91enne di Carrara voleva rinunciare alla sua dose dianti -per cederlo alla mamma di un disabile. Al Corriere della sera racconta com'è nata la sua decisione. La sua solidarietà non ...10,50 Mosca: pronti a dare 50mln vaccini a Ue "Dopo l'approvazione da parte dell'Ema" delSputnik V contro il, "saremo pronti a fornire vaccini per 50 milioni di europei a partire da giugno 2021". Lo ha dichiarato il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill ...quello dei vaccini, mi spiace dirlo, credo sia l'ennesimo scandalo all'italiana. E lo dice il figlio di un quasi 90enne che, ad oggi, ancora attende la sua prima dose anti-Covid. Il vero tema, però, m ...Prime aperture dell'Ema verso il vaccino anti Covid russo Sputnik. In particolare, l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha annunciato oggi di aver avviato una revisione continua ...