Una vita, anticipazioni 7-12 marzo: Ursula aggredisce Genoveva (Di giovedì 4 marzo 2021) Le prossime puntate di Una vita ci riserveranno non poche sorprese. Ursula, sempre più delirante, arriverà ad aggredire Genoveva, mentre Bellita cercherà di aiutare la moglie di Carchano in forma anonima. Maite e Camino si incontreranno per la prima volta e subito dopo, la pittrice cercherà di convincerla a seguire le sue lezioni di pittura. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate in onda dal 7 al 12 marzo prossimi. Una vita, spoiler: Ursula aggredisce Genoveva In Una vita, non accennerà a placarsi la follia di Ursula. La Dicenta sarà convinta che Cayetana sia ancora viva e continuerà a delirare. In un’occasione, piomberà in casa di Genoveva durante un rinfresco organizzato dalla ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 marzo 2021) Le prossime puntate di Unaci riserveranno non poche sorprese., sempre più delirante, arriverà ad aggredire, mentre Bellita cercherà di aiutare la moglie di Carchano in forma anonima. Maite e Camino si incontreranno per la prima volta e subito dopo, la pittrice cercherà di convincerla a seguire le sue lezioni di pittura. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate in onda dal 7 al 12prossimi. Una, spoiler:In Una, non accennerà a placarsi la follia di. La Dicenta sarà convinta che Cayetana sia ancora viva e continuerà a delirare. In un’occasione, piomberà in casa didurante un rinfresco organizzato dalla ...

