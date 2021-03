Un Posto al Sole, trama 4 marzo 2021: la crisi di Patrizio (Di giovedì 4 marzo 2021) trama Un Posto al Sole 4 marzo con colpi di scena imperdibili che riguardano proprio i nostri protagonisti. Ecco cosa stiamo per vedere. Bice nei guai? Nuova puntata Un Posto al Sole oggi marzo 4 marzo 2021 con nuovi colpi di scena che riguarderanno un po' tutti i protagonisti della soap napoletana. In primo luogo sappiamo bene che Bice ficca sempre il naso in questioni per la quale non dovrebbe. Mariella e Guido parlano della bruttissima cena alla quale hanno dovuto partecipare e sembra proprio che nessuno riesca a contenere la donna. La cena con Morgana sin dall'inizio non sembrava essere una buona idea, ma dopo che è stata svolta lo è stata ancora di meno! L'intento di Bice sembra però essere stato raggiunto e Sasà inizia ad ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 4 marzo 2021)Unalcon colpi di scena imperdibili che riguardano proprio i nostri protagonisti. Ecco cosa stiamo per vedere. Bice nei guai? Nuova puntata Unaloggicon nuovi colpi di scena che riguarderanno un po' tutti i protagonisti della soap napoletana. In primo luogo sappiamo bene che Bice ficca sempre il naso in questioni per la quale non dovrebbe. Mariella e Guido parlano della bruttissima cena alla quale hanno dovuto partecipare e sembra proprio che nessuno riesca a contenere la donna. La cena con Morgana sin dall'inizio non sembrava essere una buona idea, ma dopo che è stata svolta lo è stata ancora di meno! L'intento di Bice sembra però essere stato raggiunto e Sasà inizia ad ...

RobertaFinizio : RT @AlbaTaish: Stamane mi sento sotto un treno e l’unico posto in cui vorrei stare è questo. Nonostante il sole ??E voi? Buondì con i libri… - Frances52779614 : RT @BrunaGorla: Scegliere un posto nel quale non possiamo fare troppo male e rimanervi, per quanto ci riesce, di fronte al sole. E. M. For… - elidimaggio : RT @AlbaTaish: Stamane mi sento sotto un treno e l’unico posto in cui vorrei stare è questo. Nonostante il sole ??E voi? Buondì con i libri… - AlbaTaish : Stamane mi sento sotto un treno e l’unico posto in cui vorrei stare è questo. Nonostante il sole ??E voi? Buondì co… - aldo_rovi : RT @AlfioKrancic: @4everAnnina Goli Otok nota come l'Isola del Diavolo.Sferzata dal vento gelido di Borea e bruciata dal sole estivo.Luogo… -