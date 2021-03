Un posto al sole, anticipazioni 5 marzo: Filippo contro Lara (Di giovedì 4 marzo 2021) Un posto al sole chiuderà la settimana di programmazione con un episodio denso di eventi, come raccontano le anticipazioni di venerdì 5 marzo. La figura di Lara riemergerà prepotentemente nella vita di Roberto e spingerà Filippo a redarguire suo padre sulla pericolosità della donna, mentre continueranno ad alternarsi nella mente di Patrizio dubbi e interrogativi sulla sua storia d'amore con Rossella proprio mentre la giovane proverà ad accorciare le distanze con lui. Filippo, dunque, non riesce a fidarsi di Lara. Il marito di Serena, in particolare, non riesce a soprassedere sul ruolo chiave che la donna ha avuto nella truffa che ha messo Marina e Fabrizio in ginocchio, assicurando a Roberto di nuovo il pieno controllo dei ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 4 marzo 2021) Unalchiuderà la settimana di programmazione con un episodio denso di eventi, come raccontano ledi venerdì 5. La figura diriemergerà prepotentemente nella vita di Roberto e spingeràa redarguire suo padre sulla pericolosità della donna, mentre continueranno ad alternarsi nella mente di Patrizio dubbi e interrogativi sulla sua storia d'amore con Rossella proprio mentre la giovane proverà ad accorciare le distanze con lui., dunque, non riesce a fidarsi di. Il marito di Serena, in particolare, non riesce a soprassedere sul ruolo chiave che la donna ha avuto nella truffa che ha messo Marina e Fabrizio in ginocchio, assicurando a Roberto di nuovo il pienollo dei ...

Giovannaconfal6 : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - mimmolipari : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - matteotti_g : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - Ros36292999 : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… - roma_paoletta : RT @CorradinoMineo: C'è un limite a tutto. Neppure un super mediatore come Zingaretti poteva ancora sopportare gente che modella le proprie… -