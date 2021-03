Tiro con l’arco, tutto pronto per i Campionati Italiani Indoor di Rimini (Di giovedì 4 marzo 2021) Manca poco alla 48esima edizione dei Campionati Italiani Indoor di Tiro con l’arco, in programma da giovedì 11 a domenica 14 marzo alla Fiera di Rimini. Dopo aver reso noto il programma della manifestazione organizzata dall’arco Club Riccione in sinergia con il comitato regionale Fitarco, allungato di una giornata proprio per permettere a tutti i partecipanti di gareggiare in completa sicurezza e nel rispetto del distanziamento per evitare assembramenti, la Federazione ha ufficializzato l’elenco degli iscritti. Presente il campione in carica David Pasqualucci, ma anche gli altri azzurri Mauro Nespoli, Michele Frangilli, Federico Musolesi, Marco Morello, Massimiliano Mandia, Alessandro Paoli e Matteo Fissore. C’è la campionessa femminile Tatiana ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Manca poco alla 48esima edizione deidicon, in programma da giovedì 11 a domenica 14 marzo alla Fiera di. Dopo aver reso noto il programma della manifestazione organizzata dalClub Riccione in sinergia con il comitato regionale Fitarco, allungato di una giornata proprio per permettere a tutti i partecipanti di gareggiare in completa sicurezza e nel rispetto del distanziamento per evitare assembramenti, la Federazione ha ufficializzato l’elenco degli iscritti. Presente il campione in carica David Pasqualucci, ma anche gli altri azzurri Mauro Nespoli, Michele Frangilli, Federico Musolesi, Marco Morello, Massimiliano Mandia, Alessandro Paoli e Matteo Fissore. C’è la campionessa femminile Tatiana ...

