Terza serata Sanremo 2021 in diretta streaming il 4 marzo | repliche RaiPlay

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ci accingiamo verso ladel Festival di, in programma per il 4a partire dalle ore 20.40. Seguire laè cosa molto semplice: partiamo col dire che in TV è possibile guardare la 71esima edizione della manifestazione canora per eccellenza su Rai 1 (in HD al canale 501 del digitale terrestre). Le modalità per gustarsi questadel Festival di: lapassa per, raggiungibile via PC sul sito ufficiale, ma fruibile anche via smartphone tramite l’app dedicata (scaricabile da App Store e Google Play Store, rispettivamente per iPhone e dispositivi Android). In ...