Terremoto in Nuova Zelanda di magnitudo 6.9: diramata allerta tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) C'è stato un Terremoto di magnitudo 6.9 a largo della Nuova Zelanda. Dopo il sisma è stata diramata un'allerta tsunami, come accade sempre in casi di questo tipo. La notizia è arrivate pochi momenti fa e ancora ci sono poche informazioni in merito a quanto sta accadendo. L'epicentro è stato localizzato a 178 km a Nord-Est di Gisborne. Terremoto in Nuova Zelanda L'epicentro del sisma che ha scosso la Nuova Zelanda è stato localizzato a 178 km a Nord-Est della città Gisborne, a una profondità di 10 chilometri, considerata bassa. Il sisma risale alle alle 2:27 del mattino, ora locale. A diramare l'allerta tsunami il Pacific tsunami

