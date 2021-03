Su Rai Yoyo è arrivato Pablo, primo cartone animato per l’inclusione dei bimbi autistici (Di giovedì 4 marzo 2021) Il tema dell’autismo nei bambini può essere affrontato anche sotto forma di cartone animato: è la missione di Pablo che ha appena debuttato su Rai Yoyo Un tema delicato ma fondamentale come quello dell’autismo e del rispetto delle diversità affrontato sotto forma di cartone animato. Questa è la sfida di Pablo, il nuovo programma partito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Il tema dell’autismo nei bambini può essere affrontato anche sotto forma di: è la missione diche ha appena debuttato su RaiUn tema delicato ma fondamentale come quello dell’autismo e del rispetto delle diversità affrontato sotto forma di. Questa è la sfida di, il nuovo programma partito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

