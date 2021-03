Shaman King | data di uscita e secondo Trailer del Reboot

(Di giovedì 4 marzo 2021) Già sapevamo che, l’iconica opera di Hiroyuki Takei, si sarebbe riproposto a noi attraverso undell’anime andato in onda per la prima volta nel lontano 2001. L’anime, nella sua versione 2.0, debutterà il 1 Aprile in Giappone ma verrà trasmesso anche su Netflix nel corso del 2021. Nel frattempo possiamo goderci ildirettamente dal canale ufficiale YouTube di Netflix Anime (cliccando qui) Al contrario della primissima serie, il nuovo adattamento diseguirà la storia del manga originale. La serie sarà diretta da Joji Furuta, presso lo studio Bridge (Fairy Tail) e le sceneggiature saranno affidate a Shoji Yonemura. Infine Satohiko Sano realizzerà il character design, mentre la colonna sonora sarà realizzata ...

Aggiornamento del 20.02.2021 Figurama ci ha sorpreso con l'annuncio di ben tre nuove licenze, tra queste troviamo gli anime di YuYu Hakusho, Black Lagoon e Shaman King.