Sanremo 2021, Maneskin furiosi su Twitter contro Fiorello e Amadeus: "Ieri sera parlavano di c*lo, stasera si salutano con il c*lo". Ma c'è un motivo (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutti parlano dei Maneskin. Giornata movimentata per la band Ieri. In mattinata sui social il tam tam sulla canzone presentata in gara al Festival di Sanremo 2021 "Zitti e buoni" che sarebbe simile ad un altro brano del 2015 di Anthony Laszlo dal titolo "F.D.T." . La replica della casa discografica Sony Music alle accuse di presunto plagio del brano dei Maneskin è stata immediata: "Abbiamo effettuato la perizia non c'è nessun plagio". In serata però il profilo Twitter ufficiale ha fatto discutere per alcune accuse social. Prima l'attacco alla giuria demoscopica "composta da un campione di 300 persone, abituali fruitori di musica che per una volta nella vita avranno il potere assoluto sui concorrenti di Sanremo, che je possino".

