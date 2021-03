Sanremo 2021: Francesca Michielin e Fedez come Albano e Romina (Di giovedì 4 marzo 2021) Terza serata di Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello: dopo le prime due serate, tante emozioni a non finire oggi con tutti i cantanti e gli ospiti Francesca Michelin e Fedez (fonte foto: Raiplay)Sul palco, fanno il loro ingresso la coppia artistica formata da Francesca Michielin e Fedez, annunciati dal conduttore Amadeus. Quest’ultimi danno vita ad un medley molto intenso, unendo la loro voce e le loro qualità: i brani infatti sono Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le cose che abbiamo in comune”, Jalisse – “Fiumi di parole”, “Non amarmi” – Aleandro Baldi e Francesca Alotta, “Felicità” – Al Bano e Romina Power. Sanremo 2021: ‘ritorna’ all’Ariston Battisti grazie a Bugo e i ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 marzo 2021) Terza serata dicon Amadeus e Fiorello: dopo le prime due serate, tante emozioni a non finire oggi con tutti i cantanti e gli ospitiMichelin e(fonte foto: Raiplay)Sul palco, fanno il loro ingresso la coppia artistica formata da, annunciati dal conduttore Amadeus. Quest’ultimi danno vita ad un medley molto intenso, unendo la loro voce e le loro qualità: i brani infatti sono Calcutta – “Del verde”, Daniele Silvestri – “Le cose che abbiamo in comune”, Jalisse – “Fiumi di parole”, “Non amarmi” – Aleandro Baldi eAlotta, “Felicità” – Al Bano ePower.: ‘ritorna’ all’Ariston Battisti grazie a Bugo e i ...

