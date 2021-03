Roma, ansia per Veretout: oggi gli esami ma si teme un lungo stop (Di giovedì 4 marzo 2021) La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. Si teme u lungo stop La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina per un problema all’adduttore destro e rientrato negli spogliatoi con l’aiuto dello staff sanitario. Il centrocampista francese si sottoporrà oggi agli esami strumentali ma secondo quanto riferito da Il Tempo, c’è il rischio che il giocatore possa tornare in campo solamente dopo la sosta, il 3 aprile, quando la squadra Paulo Fonseca affronterà il Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Laè inper le condizioni di Jordan, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. SiLaè inper le condizioni di Jordan, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina per un problema all’adduttore destro e rientrato negli spogliatoi con l’aiuto dello staff sanitario. Il centrocampista francese si sottoporràaglistrumentali ma secondo quanto riferito da Il Tempo, c’è il rischio che il giocatore possa tornare in campo solamente dopo la sosta, il 3 aprile, quando la squadra Paulo Fonseca affronterà il Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com

_cuorerossonero : #MilanUdinese 1-1 Prestazione che vanifica tutto il buono fatto a Roma. Il pari acciuffato nel finale è prezioso,… - clarinsolia : Sto più in ansia io in questi 5 minuti che Fedez ieri a #sanremo2021. Roma mia quanto ti amo e quanto mi fai soffrì #FiorentinaRoma - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #FiorentinaRoma, doppio infortunio: ansia per Veretout e Castrovilli ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #FiorentinaRoma, doppio infortunio: ansia per Veretout e Castrovilli ? - ginnigian : La felicità di Stefania è contagiosa..cammina per Roma che sembra una bambina al parco giochi ?? amore però metti st… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ansia Barbara D'Urso, rinviato a giudizio il suo stalker. Le scriveva: 'Sono il tuo figlio adottivo' Parte civile del procedimento che partirà oggi, al tribunale monocratico di Roma, davanti al ... Con il risultato di creare in casa della presentatrice 'un perdurante e grave stato di ansia e di timore ...

Fonseca sicuro: 'Il pari sarebbe stato ingiusto'. Ansia Veretout Se non avessimo vinto, difficilmente ci sarebbe stata serenità - spiega Fonseca - . La Roma ha giocato una partita sicura dal punto di vista difensivo. C'è stato carattere e spirito di squadra. Se avessimo pareggiato sarebbe stata una ingiustizia. È vero che sbagliamo le partite con le ...

Fiorentina-Roma, giallorossi in ansia: Veretout infortunato Goal.com Roma, ansia per Veretout: oggi gli esami ma si teme un lungo stop La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. Si teme u lungo stop ...

Roma, problema al flessore per Veretout. Il francese fatica a camminare ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Jordan Veretout che rischia il lungo stop per un problema muscolare. Al quindicesimo del secondo tempo il francese nel tentativo di ripiegare su un controp ...

Parte civile del procedimento che partirà oggi, al tribunale monocratico di, davanti al ... Con il risultato di creare in casa della presentatrice 'un perdurante e grave stato die di timore ...Se non avessimo vinto, difficilmente ci sarebbe stata serenità - spiega Fonseca - . Laha giocato una partita sicura dal punto di vista difensivo. C'è stato carattere e spirito di squadra. Se avessimo pareggiato sarebbe stata una ingiustizia. È vero che sbagliamo le partite con le ...La Roma è in ansia per le condizioni di Jordan Veretout, uscito ieri nel corso della sfida contro la Fiorentina. Si teme u lungo stop ...ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Jordan Veretout che rischia il lungo stop per un problema muscolare. Al quindicesimo del secondo tempo il francese nel tentativo di ripiegare su un controp ...