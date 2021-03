Quota 100 | ecco i contributi che non valgono per il diritto alla pensione

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 4 marzo 2021) Mai come in questi mesi che ci separano dal 31 dicembre 2021, cercare di completare i 38 anni di, è fattore molto importante per migliaia di lavoratori. Parliamo naturalmente di chi è nato a partire dal 1959, cioè da coloro che entro la fine dell'anno completeranno i 62 anni di età. Infatti completare sia i 62 anni di età che i 38 dirende questi lavoratori soggetti che rientrano nel perimetro di100 nell'ultimo anno di funzionamento. E rientrare nel perimetro della misura significa anche garantirsi ila sfruttarla anche negli anni a venire per via delle cosiddetta cristallizzazione del. Se sull'età pensionabile di100, discussioni ce ne sono poche, dal momento che all'età non si può porre rimedio e chi è nato nel 1960 sarà tagliato ...